Вашингтон, , 18:37 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена распорядилась выделить Украине ещё $800 млн на военную помощь, сообщают 21 апреля местные СМИ.

Доллар США Иван Шилов © ИА REGNUM

Новый пакет помощи Украине включает тяжелые беспилотные летательные аппараты, тяжелую артиллерию и 144 тысячи снарядов, сообщил Джо Байден, выступая перед журналистами.

При этом на следующей неделе Белый дом планирует попросить Конгресс об увеличении военной помощи Киеву, так как Байден, по его собственным словам, «практически исчерпал свои полномочия в плане выделения средств, которые предоставил Конгресс для Украины».

В конце выступления американский лидер добавил, что США могут еще очень долгое время спонсировать киевский режим.

Напомним, что на минувшей неделе Вашингтон уже выделил на военные нужды Украины $800 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: США продолжили спонсировать военные нужды Украины