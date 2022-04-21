София, , 17:50 — REGNUM Правительство Болгарии приступило к проведению переговоров с кабинетом министров Италии о размещении на болгарской территории ограниченного контингента итальянской армии. Об этом 21 апреля сообщает БНР.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, присутствие вооруженных сил Италии в Болгарии будет осуществляться в рамках программы создания в регионе многонациональной боевой группы стран-членов Североатлантического альянса.

«Это позволит укрепить восточные границы НАТО и повысить боеспособность военного блока в целом», — заявил главком национальной обороны Болгарии Эмил Эфтимов.

Результаты соответствующих переговоров станут известны в ближайшее время. Ранее Болгария объявила о намерении принять на своих военных базах и полигонах представителей армий США, Великобритании и Испании.

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