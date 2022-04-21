София, 21 апреля, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Правительство Болгарии приступило к проведению переговоров с кабинетом министров Италии о размещении на болгарской территории ограниченного контингента итальянской армии. Об этом 21 апреля сообщает БНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Согласно официальной информации, присутствие вооруженных сил Италии в Болгарии будет осуществляться в рамках программы создания в регионе многонациональной боевой группы стран – членов Североатлантического альянса.

«Это позволит укрепить восточные границы НАТО и повысить боеспособность военного блока в целом», — заявил главком национальной обороны Болгарии Эмил Эфтимов.

Результаты соответствующих переговоров станут известны в ближайшее время. Ранее Болгария объявила о намерении принять на своих военных базах и полигонах представителей армий США, Великобритании и Испании.