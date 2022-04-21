Владимир, , 17:44 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 22 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

21 апреля выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом – на 16 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 150 тыс. 55 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 144 тыс. 913 пациентов, в том числе 257 – за последние сутки.

За весь период скончались 3426 человек. Подтверждено четыре новых летальных случая.