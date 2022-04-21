Саратов, , 17:42 — REGNUM В Саратовской области 22 апреля синоптики прогнозируют сильный дождь и грозы. Об этом сообщает ГУ МЧС России со ссылкой на региональные метеослужбы.

Гроза

В ночь на пятницу, 22 апреля, ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха составит +6 градусов. Днем прогнозируется сильный дождь (15-49 мм), усиление северо-восточного ветра порывы 15-17 м/с, вероятна гроза. Воздух прогреется до +12 градусов.

В субботу, 23 апреля, возможны кратковременные дожди. В течение суток температура будет колебаться от +4 до +16 градусов.

В воскресенье, 24 апреля, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, без осадков. Температура воздуха ночью составит около 4 градусов тепла, днем — +16.

ИА REGNUM ранее сообщало, жителей Алтайского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий 21 – 22 апреля 2022 года.

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