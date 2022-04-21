Челябинск, 21 апреля, 2022, 17:40 — ИА Регнум. В Челябинске полицейские закрыли нелегальный пункт приёма металлолома. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Archives.gov Залежи металлолома

Объект находился на улице Дербентской. Стражи порядка изъяли 14 304 кг лома черных металлов, а также 1600 кг цветных металлов. Кроме того, изъятию подверглось и весовое оборудование.

В отношении сотрудника — мужчины 1988 года рождения — составили административный протокол. Ему предстоит ответить за нарушение правил обращения с ломом и отходами чёрных и цветных металлов.