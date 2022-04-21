Бухарест, , 17:42 — REGNUM В рамках стартовавшей 6 апреля нынешнего года в Румынии программы «Чистая страна», предусматривающей очистку от мусора лесных массивов, парков и зон отдыха на водоемах, было собрано около 300 тонн отходов. Об этом 21 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По словам министра окружающей среды Румынии Танцоша Барны, предварительные результаты указанной акции свидетельствуют о жизнеспособности программы в целом.

Танцош Барна «Если мы интенсифицируем свою работу на всей румынской территории, в обозримом будущем наше государство может стать эталоном европейской чистоты».

Согласно официальной информации, на реализацию проекта уже выделено 1 млн 200 тыс. леев ($260 тыс.). Соответствующие средства поступают как из государственного бюджета, так и по каналам добровольных пожертвований.

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