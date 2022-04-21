Кострома, , 18:05 — REGNUM В День весны и труда в Костроме пройдет традиционное праздничное шествие. Об этом на заседании Костромской областной думы 21 апреля заявил депутат, председатель «Федерации профсоюзов» региона Алексей Шадричев.

Первомай в Костроме, 2019 год http://www.gradkostroma.ru

Участники мероприятия соберутся у Филармонии, а затем пройдут по улице Советской до Сусанинской площади. В центре города с 10 до 13 часов горожан будут развлекать местные коллективы.

«Приглашаю всех на праздничное шествие, посвященное Дню весны и труда. Сбор в 9.30 у филармонии. Мы очень ждём вас», — сказал депутат.

Напомним, в 2020 и 2021 году из-за пандемии официальные мероприятия на 1 и 9 мая были отменены. В этом году их решено провести в очном формате. В 2019 «допандемийный» год в шествии на «Первомай» прошли 8 тысяч человек, в «Бессмертном полку» — 20 тысяч костромичей.

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