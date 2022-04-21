Санкт-Петербург, 21 апреля, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Смольный подготовил беспрецедентные меры поддержки туристской отрасли Петербурга в условиях продолжающейся пандемии и небывалого санкционного давления. Об этом сообщил 21 апреля глава комитета по туризму Петербурга Сергей Корнеев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Турист в Петербурге

По словам Корнеева, накануне на заседании городского оперштаба по реализации мер, направленных на обеспечение экономической и социальной стабильности в Петербурге, был обнародован ряд решений по поддержке сферы туризма. Одобрено полное освобождение в 2022 году от уплаты налога на имущество и земельного налога организаций гостиничной отрасли, конгрессно-выставочной деятельности, санаторно-курортных предприятий, туроператоров. Эта же льгота будет распространена на собственников помещений и земельных участков, которые предоставляют вышеперечисленным организациям недвижимость в аренду. Она начнет действовать после принятия Заксобранием соответствующего закона.

«Это беспрецедентная мера, так как я не знаю ни одного субъекта РФ, где ранее были приняты аналогичные решения», — заметил Корнеев.

Кроме того, решено понизить налоговую ставку по упрощённой системе налогообложения (УСН). Согласно готовящемуся проекту постановления, для предприятий туриндустрии Петербурга предлагается установить пониженную налоговую ставку в размере 3%, в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и 5% — в случае, если объектом налогообложения являются доходы минус расходы.

Воспользоваться льготой также смогут гостиницы, туркомпании, санаторно-курортные и конгрессно-выставочные организации, применяющие упрощенную систему налогообложения.

«Льгота поможет сохранить заработную плату занятых в туротрасли, поддержать занятость в целом, стимулировать деятельность и развитие компаний гостеприимства», — заметил чиновник, напомнив, что туристическая сфера сильно пострадала в 2020 году, однако в 2021 году ситуацию удалось немного стабилизировать.

Кроме того, разрабатываются программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). В целом новые меры поддержки оцениваются в дополнительный 1 млрд рублей. Всего на 2022 год объем мер поддержки туристской отрасли Петербурга составляет более 2 млрд рублей.

«В прошлом году туристы принесли в экономику города 234 млрд рублей, бюджетные поступления в 2021 году составили около 20 млрд рублей», — указал Сергей Корнеев.

По его словам, из-за пандемии Северная столица лишилась до 50% потока иностранных туристов, и сейчас акцент будет сделан на развитие внутреннего туризма, тем более вся инфраструктура, которая строилась не один год, доступна для россиян по «вполне по разумной цене» (в 2019 году Петербург посетили 10,5 млн туристов, из них 5,5 млн — иностранные гости, — прим. ред.).

Отметим, средний чек российского туриста, который, как правило, приезжает в Петербург на два-три дня вместе с семьей, составляет 32 тыс. рублей на человека. При этом средний чек на гостя из стран СНГ — 63 тыс. рублей на человека. Разница объясняется тем, что зарубежные туристы приезжают на более длительный срок.