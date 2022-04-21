Анкара, , 17:38 — REGNUM Взрывы, произошедшие в Бурсе и Стамбуле, являются террористическими актами, заявил 21 апреля журналистам министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Его слова приводит турецкий телеканал A Haber.

«Наши правоохранители продолжают расследование. По предварительным данным, они добились важных результатов. Работа продолжается быстрыми темпами. Постоянно используются одни и те же методы. Это факт, что атаки являются терактами», — цитирует его слова телеканал A Haber.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в бурсе был взорван автобус с тюремными охранниками, а утром 21 апреля в Стамбуле взрыв произошёл около здания Молодежного фонда в районе Газиосманпаша.

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