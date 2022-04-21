Вашингтон, 21 апреля, 2022, 17:40 — ИА Регнум. США вводят запрет на вход в американские порты для связанных с Россией судов. Об этом сообщил 21 апреля глава Белого дома Джо Байден во время выступления с краткой речью о ситуации вокруг Украины.

Gage Skidmore Джо Байден

Накануне министерство финансов США обновило антироссийский санкционный список. В него, как отмечалось, попали те, кто «способствовал обходу санкций», ранее уже введённых Соединёнными Штатами.

В частности, в санкционный список были включены физические и юридические лица, которые связаны с предпринимателем Константином Малофеевым. В заявлении также упоминаются Транскапиталбанк и Инвестторгбанк. Все, кто вёл работу с этими организациями, должны в течение месяца завершить её. Однако для переводов в Афганистан срок сделок продлён на полгода.