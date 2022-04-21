Вашингтон, , 17:36 — REGNUM Запрет для российских судов вводят США: им нельзя будет заходить в американские порты, объявил 21 апреля президент этой страны Джо Байден. Меры приняты в связи с ситуацией на Украине.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В своей краткой речи он также анонсировал военную помощь Киеву. В помощь ВСУ Вашингтон выделает 144 тысячи артиллерийских снарядов крупного калибра, беспилотники и другие вооружения.

В общей сложности речь идёт о выделении $800 млн военной помощи Киеву. Поставки на Украину должны быть «бесперебойными», отметил Байден.

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