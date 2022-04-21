Калуга, , 17:39 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел сегодня, 21 апреля, рабочее совещание на строительной площадке кампуса калужского филиала МГТУ им. Н. Баумана. В совещании приняли участие заместитель губернатора Ольга Иванова, проректор по хозяйственной работе и капитальному строительству МГТУ имени Н. Э. Баумана Олег Шахвердов, директор калужского филиала МГТУ Андрей Царьков, руководители строительной подрядной организации. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в ходе встречи обсуждался ход строительных работ и планы закупки технологического оборудования. В современной ситуации многие импортные стройматериалы и оборудование заменяются аналогами, в том числе, отечественными.

В ходе рабочего совещания на строительной площадке кампуса калужского филиала МГТУ им. Н. Баумана 21.04.2022 обсуждался ход строительных работ и планы закупки технологического оборудования Пресс-служба правительства Калужской области

Кампус калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана возводится на Правобережье областного центра в районе деревни Пучково. Здесь разместятся учебные корпуса, общежития, спортивный зал и культурный центр. Генеральный подрядчик строительства – ООО «Теплосфера» (Санкт-Петербург). В настоящее время на стройке трудятся 650 рабочих, их число постоянно увеличивается. Одновременно со строительством и отделкой корпусов начаты работы по благоустройству территории.

Владислав Шапша вместе с участниками совещания принял участие в посадке деревьев, которые станут частью липовой аллеи в центральной части кампуса.