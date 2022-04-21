Вашингтон, 21 апреля, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Военно-морские силы США расследуют три случая гибели моряков, служивших на корабле «Джордж Вашингтон», которые произошли за одну неделю, сообщает 21 апреля NBC News.

Цитата из х/ф «Вампир. Сон Алена Грея». Реж. Карл Теодор Дрейер. 1932. Германия, Франция Влюблённость в смерть

Два моряка были найдены 9 и 10 апреля мертвыми в результате отдельных происшествий, рассказал капитан-лейтенант ВМС Роберт Майерс.

Первым погибшим является специалист по розничной торговле 3-го класса Михаил Шарп, а вторым — электрик внутренней связи 3-го класса Наташа Хаффман.

Оба моряка погибли за пределами военной базы.

Третий моряк был обнаружен мертвым 15 апреля на корабле в штате Вирджиния.

Расследованием занимается военно-морская служба уголовных расследований (NCIS), говорится в заявлении ВМС.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил журналистам, что в данный момент никакой связи между тремя смертями не обнаружено.