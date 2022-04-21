Варгашинский район, Курганская область, , 17:29 — REGNUM В Курганской области жители Варгашинского района сняли на видео массовый мор рыбы на озере Малое Песьяное. Телеграм-канал «Подъём» опубликовал ролик, на котором практически не видно воды — гладь озера заполонила рыба.

Рыба

Телеграм-каналу в отделе охраны водных ресурсов Росрыболовства по Курганской области пояснили, что ситуация не является чем-то из ряда вон выходящим. По причине низкого уровня воды озеро промерзает до дна и рыба задыхается под толстым слоем льда.

» Здесь царство озёр. Они мелководные с мощными отложениями ила. По этой причине они все заморные в зимний период, а также в летний. Последние 10 лет наблюдается маловодье. И эта ситуация с каждым годом ухудшается», — пояснили телеграм-каналу в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области массовый мор рыбы по причине жаркого лета наблюдался в августе 2021 года на озере Караси в Юргамышском районе.

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