Нижний Новгород, , 17:27 — REGNUM Нижегородская митрополия обещает угостить жителей и гостей Нижнего Новгорода гигантским куличом и огромной пасхой, которые изготовят в честь одного из главных православных праздников — Пасхи.

Пасхальные куличи Александр Погожев © ИА REGNUM

Отмечается, что царь-пасха весом 370 кг будет выполнена по традиционному рецепту одной из молочных компаний в Ростове-на-Дону. А гигантский кулич весом в 200 кг будет украшен пищевым кондитерским декором — перламутровыми бусинами, цветочными веточками, помадкой и сахарными шариками.

Попробовать необычные угощения можно будет 24 мая, в день празднования Воскресения Христова, в Благовещенском мужском монастыре столицы Приволжья.

Напомним, что самая большая царь-пасха весом 1 140 кг была приготовлена в 2018 году для Москвы и смогла попасть в Книгу мировых рекордов Гиннесса.