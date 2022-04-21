Москва, , 17:25 — REGNUM Китай де-факто захватил экономическое лидерство в мире. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 21 апреля заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев

Сергей Глазьев Kremlin.ru

«Я не могу согласиться с тем, что советская система доказала свою нежизнеспособность. Если бы это было так, то мы бы не победили в Великой отечественной войне. Но система не сработала в конце 1980-х годов, не сумев ответить на новые вызовы. Но в Китае социализм сохранился, хотя это и другой социализм, — сказал Глазьев. — А современная система американоцентричного либерального капитализма приказала долго жить. То, что происходит сегодня это акселерация и структурная перестройка мировой экономики. И Китай де-факто захватил экономическое лидерство в мире. Мир сдвигается к новому укладу – социалистическому по идеологии и рыночному по экономике»