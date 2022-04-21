Лейпциг, Германия, , 17:24 — REGNUM 20 апреля в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» футбольный клуб «Ред Булл Лейпциг» в матче полуфинала Кубка Германии сезона 2021/22 одержал победу над берлинским «Унионом» со счетом 2:1.

Игроки «РБ Лейпциг» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Первый мяч на 25-й минуте встречи забил нападающий сборной Суринама Шералдо Беккер после передачи Кристофера Триммеля – 0:1. На 61-й минуте португальский центрфорвард Андре Силва ударом с одиннадцатиметровой отметки восстановил равновесие в счете – 1:1. В компенсированное время Эмиль Форсберг отметился забитым мячом и впервые вывел «быков» вперед – 2:1. Голевую передачу записали на Эмиля Форсберга.

Составы команд:

«РБ Лейпциг»: Петер Гулачи, Мохамед Симакан, Вилли Орбан, Йошко Гвардиол (Марсел Хальштенберг, 90’), Анхелиньо, Конрад Лаймер, Кристофер Нкунку, Доминик Шобослаи (Эмиль Форсберг, 61’), Дани Ольмо, Бенджамин Хенрихс, Андре Силва (Юссуф Поульсен, 90’).

«Унион»: Фредерик Реннев, Пол Джаекел (Кевин Беренс 90э), Тимо Баумгартль, Робин Кнохе, Рани Хедира, Бастиан Очипка, Гриша Премель (Кевин Мехвальд, 90’), Генки Харагути (Андраш Шафер, 64’), Кристофер Триммель, Тайво Авоньи (Свен Михель, 77’), Шералдо Беккер (Андреас Фоглсаммер, 77’).