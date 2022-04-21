Липецк, 21 апреля, 2022, 17:23 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 20 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

21 апреля выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусом – на три меньше, чем сутками ранее. Всего выявлено 148 тыс. 534 случая заражения.

За весь период наблюдения 142 тыс. 972 человека выписаны после курса лечения, в том числе 192 – за последние сутки.

За весь период скончались 3669 человек. Подтверждено пять новых летальных случаев.