Лондон, 21 апреля 2022, 17:23 — REGNUM Запрет на покупку в России изделий из дерева, а также серебра и «высококачественных продуктов», ввели британские власти, сообщает 21 апреля правительство Британии.

Надоевшая икра
Надоевшая икра
Цитата из кф «Белое солнце пустыни». реж. Владимир Мотыль. 1969. СССР

Уточняется, что запрещён «импорт серебра, лесоматериалов и высококачественных продуктов из России, в том числе икры».

Также в рамках антироссийских мер повышаются пошлины на некоторые товары из России и Белоруссии на 35%. Речь, в частности, идёт о каучуке и алмазах.

Санкции анонсировали британские министры внешней торговли Энн-Мари Тревельян и финансов — Руши Сунак. Добавим, что ранее Лондон объявил о внесении 26 лиц в чёрный список в связи с политикой РФ на Украине.

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