Лондон, 21 апреля 2022, 17:23 — REGNUM Запрет на покупку в России изделий из дерева, а также серебра и «высококачественных продуктов», ввели британские власти, сообщает 21 апреля правительство Британии.
Уточняется, что запрещён «импорт серебра, лесоматериалов и высококачественных продуктов из России, в том числе икры».
Также в рамках антироссийских мер повышаются пошлины на некоторые товары из России и Белоруссии на 35%. Речь, в частности, идёт о каучуке и алмазах.
Санкции анонсировали британские министры – внешней торговли Энн-Мари Тревельян и финансов — Руши Сунак. Добавим, что ранее Лондон объявил о внесении 26 лиц в чёрный список в связи с политикой РФ на Украине.
Читайте ранее в этом сюжете: Власти Британии ввели санкции против 26 российских граждан и компаний