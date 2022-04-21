Лондон, 21 апреля, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Запрет на покупку в России изделий из дерева, а также серебра и «высококачественных продуктов», ввели британские власти, сообщает 21 апреля правительство Британии.

Цитата из кф «Белое солнце пустыни». реж. Владимир Мотыль. 1969. СССР Надоевшая икра

Уточняется, что запрещён «импорт серебра, лесоматериалов и высококачественных продуктов из России, в том числе икры».

Также в рамках антироссийских мер повышаются пошлины на некоторые товары из России и Белоруссии на 35%. Речь, в частности, идёт о каучуке и алмазах.

Санкции анонсировали британские министры – внешней торговли Энн-Мари Тревельян и финансов — Руши Сунак. Добавим, что ранее Лондон объявил о внесении 26 лиц в чёрный список в связи с политикой РФ на Украине.