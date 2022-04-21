Вашингтон, , 17:36 — REGNUM Группа из 40 бывших американских политиков и активистов, выступающих против распространения ядерного оружия, призвала президента США Джо Байдена как можно быстрее добиться успешного завершения переговоров по ядерной сделке с Ираном, сообщают 21 апреля местные СМИ со ссылкой на ассоциацию по контролю над вооружениями.

Президент США Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Байдена призывали как можно скорее договориться с Ираном о возвращении к совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) от 2015 года.

Отмечается, что в рамках сделки СВПД Ирану понадобилось бы больше года для производства 25 кг обогащенного урана оружейного качества. Однако без сделки иранцы могут управиться за несколько недель.

Напомним, что часть американских политиков пытается заблокировать переговоры с Ираном. Так, ранее 46 отставных генералов и адмиралов США открыто высказались против продолжающихся переговоров с Ираном о возрождении ядерной сделки. Бывшие военные обеспокоены, что заключение сделки позволит Ирану «бросить ядерную тень на Ближний Восток», а также ослабит позиции США.

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