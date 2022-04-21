Белгород, , 17:25 — REGNUM Новую ежемесячную выплату на детей больных фенилкетонурией установили в Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля в пресс-службе парламента региона.

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Поддержку в размере 15 тысяч рублей будет получать один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), совместно проживающий с больным ребёнком для приобретения продуктов низкобелкового питания. Специфическая диета – действенный способ лечения больных фенилкетонурией. Специалисты подсчитали, что стоимость такого питания в год обходится в 180 тысяч рублей.

Средства на ежемесячную выплату направят из областного бюджета, в 2022 году на эти цели выделяют 5,760 млн рублей.

В Белгородской области редкое генетическое заболевание зарегистрировано у 32 детей.