Екатеринбург, 21 апреля 2022, 17:14 — REGNUM В Свердловской области на территориях трёх муниципалитетов оперативно потушили первые лесные пожары. Об этом сообщает областной департамент информполитики.
Возгорания произошли в Байкаловском районе, Сухом Логе и Талицком городском округе. С ними справились сотрудники Авиалесохраны.
Отметим, пожароопасный сезон начался регионе 15 апреля. Возгорания в основном возникают из-за неосторожного обращения с огнём, констатирует директор Уральской базы авиационной охраны лесов Роман Лежнин.