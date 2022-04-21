Екатеринбург, 21 апреля, 2022, 17:14 — ИА Регнум. В Свердловской области на территориях трёх муниципалитетов оперативно потушили первые лесные пожары. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Pixabay.com Пожар

Возгорания произошли в Байкаловском районе, Сухом Логе и Талицком городском округе. С ними справились сотрудники Авиалесохраны.

Отметим, пожароопасный сезон начался регионе 15 апреля. Возгорания в основном возникают из-за неосторожного обращения с огнём, констатирует директор Уральской базы авиационной охраны лесов Роман Лежнин.