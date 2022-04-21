В Свердловской области ликвидировали первые лесные пожары
Екатеринбург, 21 апреля, 2022, 17:14 — ИА Регнум. В Свердловской области на территориях трёх муниципалитетов оперативно потушили первые лесные пожары. Об этом сообщает областной департамент информполитики.
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Пожар
Возгорания произошли в Байкаловском районе, Сухом Логе и Талицком городском округе. С ними справились сотрудники Авиалесохраны.
Отметим, пожароопасный сезон начался регионе 15 апреля. Возгорания в основном возникают из-за неосторожного обращения с огнём, констатирует директор Уральской базы авиационной охраны лесов Роман Лежнин.