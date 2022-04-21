Нижний Новгород, , 17:14 — REGNUM Власти Нижегородской области планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода, но окончательное решение пока не принято. Об этом сообщили в региональной службе по тарифам.

Нижегородский троллейбус Nnov.ru

Отмечается, что проект изменений тарифов на проезд в общественном транспорте уже успешно прошёл антикоррупционную экспертизу

В случае, если этот документ всё же будет принят, то стоимость проезда в столице Приволжья возрастёт до 35 рублей при оплате наличными и до 30 рублей при оплате картой или же посредством электронного кошелька. За билет с пересадкой в течение 90 минут придётся заплатить уже 45 рублей.

ИА REGNUM напоминает, что тарифы на проезд в Нижнем Новгороде не менялись с 2017 года. Сейчас билет на общественный транспорт обходится нижегородцам в сумму от 26 до 30 рублей в зависимости от маршрута.

Основной причиной, по которой нижегородские власти намерены поднять расценки на проезд, стали жалобы местных транспортных предприятий на то, что за последние пять лет бензин и дизтопливо выросли в цене на 30% – 60%, а электроэнергия — на 20%.