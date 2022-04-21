Барселона, Испания, 21 апреля, 2022, 17:11 — ИА Регнум. 21 апреля каталонская «Барселона» продлила контракт с 23-летним центральным защитником сборной Уругвая Рональдом Араухо. Новое соглашение рассчитано до конца июня 2026 года. Об этом сообщил журналист Николо Скира.

«Барселона»

Предыдущий контракт уругвайского защитника с «сине-гранатовыми» был рассчитан до 30 июня 2023 года. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Араухо в 40 миллионов евро.

Араухо выступает за «Барселону» с 29 августа 2018 года после перехода из «Бостон Ривера» за 4,7 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету футболиста четыре забитых мяча в 24-х турах испанской Примеры 2021/22. В составе сборной Уругвая на счету Араухо одна голевая передача в девяти встречах.