Москва, , 17:09 — REGNUM Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в Координационном центре провел встречу с представителями сферы высшего образования, прямая трансляция которой собрала около 4,5 млн просмотров.

В мероприятии приняли участие помощник президента России Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, представители профильных министерств и ведомств, Совета Федерации, Государственной Думы, ректоры вузов, студентыи руководители общественных организаций. Всего — более 150 человек.

Вице-премьер отметил, что Россия успешно противостоит санкциям. Правительство оперативно приняло меры по поддержке системы высшего образования. Перед нашими вузами стоит основная задача — это сохранение темпов подготовки высококвалифицированных кадров для всех отраслей экономики.

«В первую очередь необходимо подготовить кадры для тех отраслей, где оперативное импортозамещение происходит, чтобы обеспечить технологический суверенитет России. По поручению Владимира Путина ежегодно в вузах увеличивается количество бюджетных мест. В этом году по программам высшего образования мы будем набирать более 588 тысяч студентов. Наибольшее количество мест выделено на медицинские, педагогические и инженерные специальности, а также специальности, а также в сфере сельского хозяйства и искусственного интеллекта», — сказал Дмитрий Чернышенко.

На встрече также озвучили планы по расширению функционала суперсервиса «Поступление в вуз «Онлайн», который был запущен в прошлом году благодаря национальному проекту «Цифровая экономика». В этом году к его использованию будут привлечены все гражданские вузы страны.

Дмитрий Чернышенко также отметил, что в прошлом году Минтруд дал старт программе трудоустройства выпускников. Заместитель министра труда России Елена Мухтияровав свою очередь заявила, что каждый выпускник сможет в этом году найти работу. Ведомство готово в этом помогать.

«Для улучшения эффективности работы по трудоустройству между центрами занятости и центрами карьеры заключено уже более 2 тысяч соглашений о сотрудничестве», — добавила Елена Мухтиярова.

«Нужно комплексно подойти к планированию и созданию рабочих мест для будущих выпускников. Нельзя, чтобы наши ребята после вузов оказались невостребованными. Информация о вариантах трудоустройства и карьерных возможностях должна быть максимально доступной. Необходимо сделать навигатор для студентов и выпускников. И через портал Объясняем. РФ сделать его доступнее», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, Дмитрий Чернышенко поручил Минобрнауки до 15 мая определить потребности российских вузов в программном обеспечении и оборудовании. А Минцифры совместно с Минобрнауки до 1 июня внести в Правительство предложения, проработанные с ФЭО (источниками финансирования), которые обеспечат исчерпывающий набор мер для полного импортозамещения всего программно-аппаратного комплекса вузов, включая облачные решения.

«Они должны закрывать потребности для всего программно-аппаратного комплекса вузов и обеспечить бесшовный переход на отечественный софт. Рассчитываем и на поддержку отрасли, на льготные тарифы. Это то, на чем будут обучаться студенты. Образовалась пустая ниша, которую есть чем заполнить», — сказал Чернышенко.