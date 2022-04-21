Вашингтон, , 17:14 — REGNUM В Белом доме готовится выступление президента США Джо Байдена с анонсом очередных антироссийских санкций. Речь глава Штатов произнесёт в ближайшее время.

Джо Байден Сс) Gage Skidmore

Кроме того, ожидается, что президент США на словах поддержит позицию Украины и сообщит, в чём она будет выражаться на деле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский минфин накануне, 20 апреля, обновил антироссийский санкционный список. Туда попали, как отмечалось, те, кто способствовал «обходу санкций», уже введённых «за Украину».

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