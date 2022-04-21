Санкт-Петербург, , 17:11 — REGNUM Жительница Санкт-Петербурга взыскала 97 900 рублей за порчу пластиковых окон во время проведения капитального ремонта здания. Об этом 21 апреля сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Отражение в окнах Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Прасковья Астраханцева подала иск к НО «Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», чтобы возместить причинённый ей ущерб. По словам женщины, во время проведения капитального ремонта фасада жилого дома на пластиковых окнах её квартиры появились дефекты. На их замену жительница Петербурга попросила 97 900 тыс. рублей.

Представитель ответчика просил отказать в удовлетворении иска Астраханцевой. Вместе с тем эксперт подтвердил в суде, что повреждения были нанесены именно во время проводившихся работ. На это указывают механический характер повреждений и специфика самих работ.

Обоснованность заявленного размера ущерба Астраханцев подкрепила стоимостью услуг одной из организаций, где с учётом скидки она составила почти 100 тыс. рублей. Суд удовлетворил иск и взыскал необходимую сумму с НО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».