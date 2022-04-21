Вашингтон, , 17:18 — REGNUM Запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX к международной космической станции (МКС) перенесен на 26 апреля, сообщается на сайте американского аэрокосмического агентства NASA.

NASA ESA/Hubble

Запланированный на 23 апреля пуск пришлось отложить в связи с тем, что на эту дату было перенесено возвращение с МКС четырех туристов.

Сообщается, что специалистам NASA потребуется как минимум два дня для анализа полетных данных с корабля «Стремление», на котором возвращаются туристы.

Изначально члены экипажа коммерческой миссии американской компании Axiom Space должны были вернутся с МКС в ночь с 19 на 20 апреля.

В состав туристического экипажа входят бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегрия, а также бизнесмены Ларри Коннор, Эйтан Стиббе и Марк Пати. Они прибыли на орбитальную станцию 9 апреля.

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