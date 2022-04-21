Каменск-Уральский, Свердловская область, , 17:06 — REGNUM В Свердловской области устанавливаются обстоятельства ДТП с гибелью 23-летнего водителя. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла утром в Каменском городском округе. По предварительным данным, 38-летний гражданин, управлявший грузовиком «КамАЗ», не уступил дорогу встречной автомашине «Хендэ Соната. Водитель последней получил травмы и скончался от них в больнице.

Водитель КамАЗа пояснил, что не заметил автомобилиста. Известно, что он вёз твёрдые бытовые отходы на полигон. Также установлено, что погибший не был пристёгнут ремнём безопасности.