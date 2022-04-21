Волгоград, 21 апреля, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Разбитая автодорога стала поводом для судебного разбирательства между ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» и администрацией Волгограда.

Яма на дороге

В исковом заявлении, поступившем в Арбитражный суд Волгоградской области, указано, что сотрудники «РТРС» с трудом могут добраться до места своей работы в Красноармейском районе. Дорога из бетонных плит на улице Адмирала Макарова находится в аварийном состоянии – провалы здесь достигают глубины в 20 см. Телевизионщики неоднократно жаловались на состояние улицы в администрацию района и мэрию Волгограда, однако чиновники ссылаются на нехватку средств. Истец рассчитывает, что суд принудит городские власти отремонтировать улицу, сообщают 21 апреля «Новости Волгограда».

Согласно документации, предварительное судебное заседание по делу назначено на 26 мая 2022 года.