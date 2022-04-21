Ярославль, , 17:09 — REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин провёл совместный приём с руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по Ярославской области Александром Соболевым. Об этом сообщает аппарат уполномоченного.

Михаил Крупин и Александр Соболев на совместном приёме Аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Ярославской области

«В 2016 году между нашими ведомствами заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого проводится совместная работа. За это время удалось защитить много детей, оказавшихся в опасной жизненной ситуации. В том числе провести работу с родителями, не исполняющими свои обязательства перед детьми, а зачастую выступающими главными нарушителями законных прав и интересов несовершеннолетних. В связи с этим хочу подчеркнуть, что в Следственном комитете трудятся люди с горящими сердцами и неравнодушной позицией в отношении детей», — сказал Михаил Крупин.

В ходе приёма были рассмотрены обращения граждан, которые омбудсмен ведёт совместно с СКР. К таким относятся заявления о жестоком обращении с детьми, половой неприкосновенности несовершеннолетних и другие вопросы прав и свобод детей.