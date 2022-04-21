Бухарест, , 17:03 — REGNUM Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал нормативный акт об изменениях в системе ЗАГС, предусматривающий ряд ограничений при заполнении метрических документов граждан. Об этом 21 апреля сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Новорождённые Департамент ЗАГС Забайкальского края

Согласно официальной информации, новый документ, в частности, запрещает регистрировать новорожденных детей под сложными именами из трех или более слов.

«У ребенка может быть максимум два имени, которые будут использованы в документах в течение всей его жизни, — говорится в пояснительной записке к документу. — Использование «тройных» имен должно быть сведено к минимуму».

При этом указанный нормативный акт автоматически разрешает гражданину изменить или упростить уже используемое «длинное имя».

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