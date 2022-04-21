Кострома, 21 апреля 2022, 17:11 — REGNUM Детей костромских военнослужащих, принимающих участие в специальной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР обеспечат бесплатными путёвками в загородные лагеря и санатории. Инициативу администрации региона на заседании 21 апреля подержали депутаты Костромской областной думы.
Речь идёт о государственных учреждениях, в том числе лагерях «Строитель», «Синие дали», «Красная горка», «имени Юрия Беленогова». Мера поддержки предоставляется в рамках летней оздоровительной кампании 2022 года на период с 15 мая по 15 сентября. Ранее кроме дочерей и сыновей военных ей могли воспользоваться сироты, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и другие категории. Ожидается, что бюджет региона оплатит путёвки для 100 детей военных.
Справка: средняя стоимость путёвки определяется каждый год, на сегодняшний день 14-дневная смена в государственном лагере стоит 18,6 тысячи рублей, 21-дневная – 28 тысяч рублей.
Читайте ранее в этом сюжете: Школу в Рязани назовут в честь командира костромского полка ВДВ