Кострома, , 17:11 — REGNUM Детей костромских военнослужащих, принимающих участие в специальной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР обеспечат бесплатными путёвками в загородные лагеря и санатории. Инициативу администрации региона на заседании 21 апреля подержали депутаты Костромской областной думы.

В детском лагере Департамент труда и социальной защиты Костромской области

Речь идёт о государственных учреждениях, в том числе лагерях «Строитель», «Синие дали», «Красная горка», «имени Юрия Беленогова». Мера поддержки предоставляется в рамках летней оздоровительной кампании 2022 года на период с 15 мая по 15 сентября. Ранее кроме дочерей и сыновей военных ей могли воспользоваться сироты, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и другие категории. Ожидается, что бюджет региона оплатит путёвки для 100 детей военных.

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