Вашингтон, 21 апреля, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден намерен объявить, что связанным с Россией судам закрывается вход в американские порты, сообщает 21 апреля Reuters.

(сс) D. Myles Cullen. defense.gov Джо Байден

Сегодня у президента запланировано официальное выступление перед журналистами в Белом доме, касающееся России и Украины.

Ранее СМИ сообщили, что США также готовятся выделить Украине еще $800 млн на военные нужды.