21 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Василий Иванов, , 18:57 — REGNUM В Москве к отправке готовится новая крупная партия гуманитарной помощи Донбассу и Украине, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Партия гуманитарного груза была собрана в офисе центрального аппарата Россотрудничества в Москве. Общий объём помощи насчитывает около 800 кг. Жители Донбасса смогут получить предметы первой необходимости: продукты питания, гигиенические средства, а также лекарственные препараты.

Сбор гуманитарной помощи ДНР и ЛНР Василий Иванов © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи ДНР и ЛНР Василий Иванов © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи ДНР и ЛНР Василий Иванов © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи ДНР и ЛНР Василий Иванов © ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи ДНР и ЛНР Василий Иванов © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи ДНР и ЛНР Василий Иванов © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи ДНР и ЛНР Василий Иванов © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи ДНР и ЛНР Василий Иванов © ИА REGNUM

Оператором доставки гуманитарной помощи на территорию Донбасса выступает Русская Гуманитарная Миссия (РГМ). РГМ аккумулирует гуманитарные грузы от самых различных благотворителей, после чего централизованно транспортирует товары и предметы первой необходимости прямиком к получателям помощи. Нынешняя партия гумпомощи предназначена для жителей Донбасса, а также освобождённых сёл Украины.

Сбор гуманитарной помощи ДНР и ЛНР Василий Иванов © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи ДНР и ЛНР Василий Иванов © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи ДНР и ЛНР Василий Иванов © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи ДНР и ЛНР Василий Иванов © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи ДНР и ЛНР Василий Иванов © ИА REGNUM

Гуманитарный груз направится в Донбасс в рамках программы содействия международному развитию. Коробки с грузом маркированы специальным знаком «Россия с вами».

За время проведения специальной военной операции на Украине Россия отправила свыше 4 тыс. т гуманитарных грузов, в том числе для жителей ДНР, ЛНР, Харьковской, Херсонской, Киевской областей. Масштабные акции по сбору помощи проходят по всей России.

Сбор гуманитарной помощи ДНР и ЛНР Василий Иванов © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи ДНР и ЛНР Василий Иванов © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи ДНР и ЛНР Василий Иванов © ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи ДНР и ЛНР Василий Иванов © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи ДНР и ЛНР Василий Иванов © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи ДНР и ЛНР Василий Иванов © ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи ДНР и ЛНР Василий Иванов © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи ДНР и ЛНР Василий Иванов © ИА REGNUM

Сергей Шевчук, генеральный директор «Русской Гуманитарной Миссии» дал следующий комментарий о деятельности РГМ:

«Сегодня наша команда собрала 500 коробок гумпомощи. Вес каждой – порядка 15 кг, внутри – продуктовый набор (мука, чай, макароны, консервы – всё, что долго хранится) и средства личной гигиены (самое необходимое – зубная щетка, паста, влажные антибактериальные салфетки, туалетная бумага). Это 7,5 тонны, которые поедут в сторону Харьковской области. Еще один большой груз формируется параллельно – уже для ЛНР. В его состав войдут гуманитарные коробки, собранные в Россотрудничестве.

Что касается детей, то сказать, что их жизнь продолжается «в обычном режиме», было бы большим преувеличением. Это непростая, где-то даже экстремальная обстановка. Со своей стороны мы стараемся делать максимум возможного, чтобы облегчить жизнь малышам и их мамам прежде всего: с первых дней везём памперсы, пелёнки, детское питание, смеси – всё, к чему они привыкли и чего сейчас катастрофически не хватает. На централизованных акциях по раздаче гумпомощи, если видим мам, бабушек, дедушек с детьми, обязательно добавляем к обычному набору что-то для детей – по возрасту. Так делали, например, в Волновахе. Адресно доставляем детские принадлежности в больницы, пункты временного размещения, учреждения, куда свозят не только детей с мамами, но и маленьких сирот, лишившихся родителей, — как, например, в Специализированный республиканский дом ребенка в Донецке. В последние недели возим игрушки и книжки, и это хороший знак — еще месяц назад не хватало еды и воды. Привезли постельное белье, посуду, генератор в ясли-садик в Луганской области, теперь он сможет снова принимать детей. Помощь нужна везде. Мы благодарны всем, кто не остается в стороне здесь, в России, и таких людей много – сейчас для помощи именно детям многое делает Мария Львова-Белова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка. Помогают организации, целые коллективы, даже республики – как, например, Саха (Якутия), отдельные неравнодушные граждане. Продолжается наш большой сбор. Перед РГМ стоит непростая задача — оправдать и доверие жертвователей, и ожидания тех, кто сейчас в беде. Справляемся.

Волонтёры – это наш главный нематериальный актив, люди, благодаря которым уже больше сотни тонн груза были собраны, погружены и отправлены вовремя. В нашей работе важна каждая минута, важны слаженность, оперативность и чёткость. Всё это возможно только тогда, когда люди объединены стремлением помочь, внести свой вклад в одно большое общее дело. У РГМ есть свой пул добровольцев, к которым мы перед каждым сбором обращаемся с просьбой помочь. Отзываются практически все. Есть ВСКС, ребята из которого тоже всегда готовы прийти на помощь. Недавно в сборе гуманитарных коробок нам помогали представители молодежного общественного движения студентов из Якутии «АйТал» — тогда мы готовили к отправке груз, закупленный на средства, пожертвованные правительством Республики Саха (Якутия) и главой Республики. Знаете, нередко приходится слышать недоверчивое: «И что, правда работают бесплатно?» Правда. Бесплатно. С энтузиазмом, отдачей, вовлеченностью. Что вдохновляет? Наверное, результат: то, что делают волонтёры сегодня, в частности, собирают гумпомощь, ни много ни мало, спасает жизни людей завтра».

Сбор гуманитарной помощи ДНР и ЛНР в офисе Россотрудничества Василий Иванов © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи ДНР и ЛНР в офисе Россотрудничества Василий Иванов © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи ДНР и ЛНР в офисе Россотрудничества Василий Иванов © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи ДНР и ЛНР в офисе Россотрудничества Василий Иванов © ИА REGNUM Сбор гуманитарной помощи ДНР и ЛНР в офисе Россотрудничества Василий Иванов © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи ДНР и ЛНР в офисе Россотрудничества Василий Иванов © ИА REGNUM

Сбор гуманитарной помощи ДНР и ЛНР в офисе Россотрудничества Василий Иванов © ИА REGNUM