21 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили статью в газете Bild, в которой немцам рекомендуется реже мыться, чтобы скорее избавиться от «энергетической зависимости» от России.

Елизавета Коробова, , 18:59 — REGNUM Статья в газете Bild, в которой немцам ради избавления от «энергетической зависимости» от России рекомендуется пересмотреть правила личной гигиены — не пользоваться сауной, реже ходить в душ и не использовать мыло, — вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 21 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Альфред Стевенс. Ванна

«Забавно. Спустя сотни лет европейцы вновь отучаются мыться. История повторяется», — отмечает Александр Г.

Множество комментаторов не смогло удержаться от желания посмеяться над той участью, которая досталась жителям Германии.

«По-кошачьи это как? Лапку облизать язычком и личико начать намывать? Либо же сразу вылизывать грязные части тела? Хотя что там говорить, немцы в этом деле знают толк. Всё-таки их фильмы 18+ имеют под собой основу», — пишет Дмитрий М.

Некоторые комментаторы отмечают, что с каждым новом пакетом антироссийских санкций Германия оказывается в более сложном экономическом положении.

«Ну наконец-то! Хоть первая санкция сработала против России. Это уж который по счёту европакет санкций? Шестой вроде. А с седьмым пакетом санкций немцы в туалет ходить перестанут», — предрекает Александр Я.

Пояс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Проще через день умываться — в два раза больше экономия, а если раз в неделю умываться, то можно в семь раз воду меньше расходовать», — отметил Олег Б.

Часть людей полагает, что антироссийская истерика в Европе стала прогрессировать в откровенную русофобскую шизофрению.

«А тех, кто моется слишком часто, следует обвинить в содействии Путину и поддержке спецоперации России на Украине», — издевается Ева А.

Ряд пользователей указывает на то, что Европа должна помнить времена, когда европейцы нечасто задумывались о том, чтобы помыться.

«У Европы уже был такой опыт. Парики от вшей, духи от вони, и всё будет нормально», — указывает Евгений У.

«Только будучи нечистыми, немцы станут свободными от нечистой нефти и нечистого газа. Так это нас «отбросило» в XVIII век или всё-таки немцев? Ну, во времена, когда в Европе не мылись, ловили вшей, воняли и гадили в углах дворцов?» — задаётся вопросом Марина Ш.

Антисанитария Цитата из м/ф «Федорино горе». реж Червинская Наталья. 1974. СССР

«Скоро будет так: если где-то рядом воняет, значит, там немец», — шутит Nafisa K.

Нашлись и те, кто отмечает, что в будущем мы можем увидеть ещё более абсурдные рекомендации к немецкому обществу, стремительно теряющему высокий уровень благосостояния.

«Следующим этапом порекомендуют своим гражданам сбривать волосы, особенно женщинам, чтобы тратить меньше шампуня и воды на мытьё. И вообще, волосы мешают получать сигналы из космоса. Тряпочкой лысину протёр, и порядок!» — написала Алёна И.

Отдельные комментаторы призвали российское общество сконцентрироваться над увеличением своего собственного благосостояния и не тратить время на переживания по поводу чужих проблем.

«Да какая мне, собственно, разница, как живут немцы? Пускай хоть с голоду мрут. Они сами творцы своего счастья! Я живу в России, рощу детей, работаю, а жизнь тем не менее всё более сложной становится. Вот в этом направлении думать надо, над исправлением и улучшением нашей страны», — поделился своим мнением Степан Ш.

Напомним, 21 апреля в газете Bild была опубликована статья, в которой немцам ради избавления от «энергетической зависимости» от России рекомендуется пересмотреть правила личной гигиены: не пользоваться сауной, реже ходить в душ и не использовать мыло. Так, дерматолог Яэли Адлер в беседе с газетой заверила, что якобы после трёх недель без воды и мыла неприятные запахи исчезают сами собой, а кожа начинает процесс самоочищения.