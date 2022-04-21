Санкт-Петербург, , 16:56 — REGNUM В Ленинградской области началась корюшковая путина, с начала сезона добыты первые 30 тонн любимой жителями региона и Петербурга рыбы, сообщили 21 апреля в пресс-службе администрации Ленобласти.

Корюшка Дарья Драй © ИА REGNUM

«Разрешенный объем вылова ладожской корюшки в 2022 году – 1144 тонн. Право на промышленный лов в Ладожском озере имеют 17 организаций и индивидуальных предпринимателей», — отметили в пресс-службе.

Массовый подход рыбы в места промысла – в устья рек Волхов, Сясь, Свирь, Бурная – ожидается в начале мая.

Напомним, завершение корюшковой путины в Ленинградской области традиционно отмечается в столице рыбного промысла – городе Новая Ладога — фестивалем «Корюшка идет», который в этом году встретит гостей 14 мая.