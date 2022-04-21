Ярославль, 21 апреля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В Ярославле проспект Машиностроителей в Заволжском районе города собираются расширить. Об этом рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

City-yaroslavl.ru Проспект Машиностроителей

«В этом году текущий ямочный ремонт и поддержание в безаварийном состоянии. «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» занимается проектированием участка. Он будет разбит на два этапа. Первый – от Папанина до Сахарова, второй этап – от Сахарова и до окончания улицы. В 2023 году мы приступим к работам», — сообщил чиновник на заседании комитета Яроблдумы по градостроительству.

При этом на узком участке до Сахарова в проектной документации предусмотрено расширение проезжей части до 4 полос, по две полосы в каждом направлении.