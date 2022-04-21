Берлин, , 16:48 — REGNUM Бундесвер не будет посылать своих солдат на территорию Украины, но может проводить обучение украинских военных в Германии, заявила 21 апреля журналистам министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

Германия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По её словам, Берлин окажет украинским нацистам поддержку там, «где возможно».

«Мы окажем поддержку, проведём обучение. Мы не пошлем своих военных на Украину, мы будем это делать где возможно, например, здесь, в Германии», — сказала Ламбрехт.

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