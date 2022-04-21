Вашингтон, 21 апреля, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 21 апреля объявит о выделении Украине еще $800 млн на военные нужды, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Иван Юдинцев ИА REGNUM США — Украина, деньги

Сегодня у президента запланировано официальное выступление перед журналистами в Белом доме, в ходе которого он должен рассказать о новых планах по финансированию режима Киева.

На прошлой неделе США уже выделили Украине $800 млн. Отмечается, что детали нового пакета финансирования еще обсуждаются.