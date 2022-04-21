Воронеж, , 16:44 — REGNUM В Воронеже правоохранители задержали подозреваемого в разбойном нападении на продавщицу торгового павильона, сообщили 21 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

По предварительным данным, 19 апреля 33-летний житель Воронежа зашел в торговый павильон на улице Волгоградской, достал нож и потребовал у продавца отдать деньги из кассы. Женщина отказалась, и он несколько раз ударил её ножом. Прохожий, услышавший крики, вызвал полицейских. Подозреваемого в нападении задержали. Женщина с ранениями госпитализирована.

Задержанный дал признательные показания. По решению суда он отправлен под стражу.