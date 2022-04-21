Санкт-Петербург, 21 апреля, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Пожарные Ленинградской области за текущую неделю выезжали на тушение горящей травы уже 97 раз, сообщили 21 апреля в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области. В регионе в эти дни установилась сухая, но ветреная погода.

ГУ МЧС по Ярославской области Тушение пала травы

Власти и спасатели Ленобласти призывают местных жителей и туристов проявлять благоразумие, находясь на природе, и напоминают, что пал сухой травы, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения, категорически запрещён.

«За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность», — подчеркнули в региональном управлении МЧС, указав, что в результате поджогов травы гибнут насекомые и животные, есть риск возгорания торфяников, жилых строений, возникновения лесных пожаров.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить по номеру единого регионального пункта диспетчерского управления ЛОГКУ «Ленобллес»: 90-89-111, либо по номеру единой федеральной телефонной прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00, либо на номер «112».

Отметим, что в 2021 году в результате пала травы с 16 по 23 апреля пожарные региона выезжали на тушение пала травы как минимум 612 раз, а к середине мая из-за поджога сухой растительности произошло 19 лесных пожаров. Всего за пожароопасный сезон 2021 года возникло 423 лесных пожара на общей площади порядка 334,3 га.

Выжигание сухой травы с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, примыкающих к лесам, влечет наложение штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тыс. рублей, на должностных лиц – от 15 до 25 тыс. рублей, на юридических лиц – от 150 до 250 тыс. рублей.

Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, уничтожение имущества, причинение вреда здоровью человека влечет штраф на граждан от 4 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 40 до 50 тыс. рублей, на юридических лиц – от 300 до 400 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до тридцати суток.