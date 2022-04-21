Целинский район, Ростовская область, , 16:41 — REGNUM В Целинском районе Ростовской области принудительно будут выкуплены земельные участки, без которых невозможна реконструкция примыканий на участке автодороги станица Егорлыкская — Сальск. Об этом сказано в распоряжении за подписью донского губернатора Василия Голубева.

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Оба участка расположены в Новоцелинском сельском поселении. Из документа следует, что площадь первого участка составляет 9,6 тыс. кв. метров, второго участка — 424 кв. метра. Как пишет портал donnews. ru, собственник второго участка — «Международная сахарная корпорация», которая занимается строительством первого в Ростовской области сахарного завода. В начале 2022 года запуск производства перенесли на 2023 год.

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Выкуп земель связан с тем, что другие варианты реконструкции отсутствуют. Участки будут изъяты для государственных нужд Ростовской области.