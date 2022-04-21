Москва, 21 апреля, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Для промышленных предприятий Москвы подготовили новые меры поддержки. Об этом 21 апреля в своём телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Глава города сообщил, что провел встречу с представителями пищевой промышленности. По её итогам был принят ряд решений, направленных на поддержку предприятий на фоне сложностей, возникших из-за антироссийских санкций.

В частности, мэр города анонсировал снижение ставки по льготным кредитам в рамках городской программы поддержки промышленности с 15% до 11%. Это коснётся как новых заёмщиков, так и тех, у кого уже одобрены заявки. Помимо этого, решено на год продлить специальные статусы промышленного комплекса и технопарка, в который входят 16 крупных мельничных комбинатов, хлебозаводов и кондитерских фабрик.

«Ну и, конечно, действуют все наши льготы, которые мы определили для предприятий промкомплекса — это льготы по налогу на имущество, по налогу на землю, на прибыль, субсидии для новых инвестиционных проектов, — всё это работает. Помимо этого, ввели дополнительное субсидирование льготного кредитования», — написал Собянин.