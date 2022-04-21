Рязань, , 16:46 — REGNUM Вырубку деревьев в центре Рязани обсудили 21 апреля депутаты городской думы на комитете по градостроительству и землепользованию.

Пень Pavlofox

По мнению народных избранников, оставшиеся после вырубки сухих деревьев пни «портят облик города». Однако для их выкорчёвки необходима специальная техника. Покупка оборудования не предусмотрена ни одной муниципальной программой, отметила председатель гордумы Татьяна Панфилова.

Чтобы понять, стоит ли городскому бюджету тратить деньги на спецтехнику, депутаты предложили пересчитать все ненужные пни на центральных улицах, сообщает издание «RZN. info».