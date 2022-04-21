Москва, 21 апреля, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В Минюсте рассчитывают, что новый законопроект об иностранных агентах будет предполагать порядок исключения из реестра, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Мне кажется, нужен прямое, четкое положение о выходе. Но мы пошли дальше и предусмотрели упрощенный порядок выхода для физических лиц, которые впервые попадают в этот реестр», — сказал замглавы Минюста Олег Свириденко по итогам заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Замглавы министерства надеется, что депутаты примут изменения об упрощенном порядке исключения физлиц из реестра иноагентов в случае их ошибочного туда включения.

«Причем я очень надеюсь на то, что депутаты пойдут еще дальше и согласятся с позицией о том, что можно и в некоторой степени исправлять некоторые ошибки, которые в любой практике существуют. Здесь стесняться нечего — и в судах бывают ошибки, и давать возможность гражданину нивелировать этот статус, то есть исключать его с момента его включения при наличии ошибки», — пояснил Свириденко.

Предполагается, что исключать из реестра будут по заявлению, решение в течение нескольких дней принимает либо глава Минюста, либо его заместитель.

При этом право обжаловать в суде решение о включении в реестр иноагентов сохраняется.

Новый законопроект предполагает ведение единого реестра иноагентов и аффилированных с ними лиц.