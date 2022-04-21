Вашингтон, , 17:17 — REGNUM Работники магазина Apple в Атланте, США, подали петицию о проведении голосования за вступление в профсоюз. В случае удачного голосования, сотрудники смогут организовать первый профсоюз в истории американского техногиганта Apple, сообщает 21 апреля Reuters.

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Рабочие в Атланте надеются присоединиться с профсоюзу Communications Workers of America, который представляет сотрудников компаний мобильной связи AT& T Mobility и Verizon. Организация за последние годы сильно расширилась в техническом секторе.

Напомним, что в США за последние шесть месяцев резко увеличилось количество работников, желающих вступить в профсоюз. Число новых петиций увеличилось на 57% на фоне того, как сотрудники таких крупных американских компаний, как Starbucks и Amazon.

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